I en analyse fra DNB Markets skriver Ole Martin Westgaard at meglerhuset gjentar sin holdanbefaling på Orkla, men hever kursmålet fra 105 til til 110 kroner. Oppjusteringen skyldes en revaluering av selskapets indiske eiendeler, som veier opp for noen mindre estimatkutt.

Orkla rapporterte et justert driftsresultat (justert EBIT) for fjerde kvartal som var 5 prosent over konsensus, drevet av bedre resultater innen vannkraft og eiendom, mens Orkla Consolidated Portfolio Companies (CPC) skuffet noe på grunn av svakere marginer. Resultat etter skatt kom inn på 1.451 millioner kroner, lavere enn konsensus på 1.633 millioner kroner.

Den organiske veksten i Orkla CPC var 3,3 prosent på årsbasis, over forventningene, drevet av 1,8 prosent prisvekst og 1,5 prosent volumvekst. Marginene var imidlertid svakere enn ventet, med en justert driftsmargin på 9,1 prosent mot forventede 9,6 prosent.

Analysefakta Aksje: Orkla

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 110 (105)

Westgaard påpeker at Orkla ligger an til å nå sitt marginmål innen 2026, men høyere kakaopriser kan presse marginene i Snacks-segmentet. Meglerhuset nedjusterer sitt estimat for justert driftsresultat (justert EBIT) i 2025 med 7 prosent, hovedsakelig som følge av salget av vannkraftaktiva og Pierre Robert.

Orkla handles med en rabatt på rundt 6 prosent mot meglerhusets sum-of-the-parts-verdsettelse på 110 kroner pr. aksje, og verdien av de indiske eiendelene, som Orkla planlegger å børsnotere, anslås til 16,1 kroner pr. aksje.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.