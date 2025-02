Clarksons: Kjøp Rana Gruber – Ser over 30 prosent oppside

I en analyse fra Clarksons skriver Hans Lund at meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på Rana Gruber og oppjusterer kursmålet til fra 91 til 100 kroner.

Oppjusteringen skyldes hovedsakelig en svakere krone mot amerikanske dollar, en høyere terminpris for jernmalm og selskapets demonstrerte potensial for lavere kostnader fremover. I fjerde kvartal falt kontantkostnadene til 46 dollar pr. tonn, det laveste nivået siden fjerde kvartal 2021 og godt under selskapets tidligere målområde på 50–55 dollar pr. tonn.

Analysefakta Aksje: Rana Gruber

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 100 (91)

Lund fremhever at Rana Gruber øker andelen magnetitt i produksjonen, noe som gir mer stabile inntekter gjennom bilaterale kontrakter med årlige prisjusteringer og dermed reduserer eksponeringen mot svingninger i jernmalmpriser.

Videre pågår oppgraderinger av anlegget for Fe65%-produksjon, og selskapet er optimistisk med tanke på å overstige sitt kvalitetsmål for 2025. Rana Gruber var blant de best presterende jernmalmaksjene i 2024 og handles til en lav verdsettelse med en estimert EV/EBITDA på 4,6 og P/E på 5,5 for 2025.

Selskapet har også en av de høyeste utbytteavkastningene i sektoren, med over 1,4 milliarder kroner utbetalt siden børsnoteringen og en utbytteavkastning på over 10 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.