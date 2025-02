JPMorgan: Kjøp Norsk Hydro – blandet rapport, venter kursfall

I en analyse fra JPMorgan skriver Patrick Jones at meglerhuset opprettholder sin Overweight-anbefaling (kjøp) på Norsk Hydro, men forventer en moderat negativ kursreaksjon etter resultatene for fjerde kvartal. Aksjen har svingt opp og ned i løpet av dagen. Kl. 12.41 er kursen ned 1,17 prosent, etter å ha vært opp over 2 prosent.

Jones forventer at konsensusestimatene for 2025 vil bli nedjustert med lave ensifrede prosenttall som følge av rapporten. Kursmålet på 83 kroner er foreløpig ikke endret.

Selskapet rapporterte en ebitda på 7,7 milliarder kroner, 7 prosent under konsensus og 1 prosent under JPMorgans estimat. Justert for engangsposter, inkludert en negativ skattejustering på 600 millioner kroner og en positiv energiavregning på 250 millioner kroner, anslår Jones at resultatet var 3 prosent over deres estimat, men fortsatt 3 prosent under konsensus. Utbyttet på 2,25 kroner pr. aksje var i tråd med JPMorgans forventninger, men 17 prosent under konsensus og tilsvarer en utbetalingsgrad på 50 prosent for 2024.

Guidingen for 2025 er blandet, med signaler om lavere råvarekostnader i Bauxite & Alumina, men høyere råvarekostnader og faste kostnader i Aluminium Metal. Norsk Hydro nedjusterte forventet etterspørsel etter ekstruderte produkter i Europa til 2 prosent vekst (tidligere 3 prosent) og i Nord-Amerika til 3 prosent (tidligere 5 prosent), samtidig som det advares om lavere volumer og svake markeder inn i første kvartal.

Selskapet handles til en EV/EBITDA-multippel på 5,2 for 2025 og 5,1 for 2026, mot et snitt på 7,3 og 6,5 for europeiske base metals-konkurrenter.