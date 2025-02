Arctic Securities: Kjøp Kitron – oppgraderer fra hold

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen oppgraderer Kitron fra hold til kjøp og hever kursmålet fra 40 til 41 kroner.

Oppgraderingen skjer etter kursfallet siden nedgraderingen 23. januar, og analytikeren peker på at nye kontrakter innen forsvarssektoren støtter en sterk vekstbane og begrenser nedsiderisikoen for 2025-estimatene.

Den viktigste katalysatoren fremover er en bedring i omsetningen utenfor forsvar, som utgjør 79 prosent av konsernets inntekter. Arctic Securities venter en bedring i andre halvår 2025, men ikke på kort sikt, i tråd med signaler fra konkurrenter.

Analysefakta Aksje: Kitron

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Hold)

Kursmål: 41 (40)

Kitron rapporterte et driftsresultat i fjerde kvartal som var noe over meglerhusets estimat, men bunnlinjen var svakere grunnet en nedskrivning av utsatt skattefordel i USA og skatt på utbytte fra Kina. Ordreboken økte til 472 millioner euro fra 458 millioner euro i tredje kvartal, med en book-to-bill på 1,03 og ytterligere økning til 505 millioner euro i januar. Selskapet gjentar guidingen for 2025 med inntekter på 600–700 millioner euro og et driftsresultat på 42–63 millioner euro. Kitron forventer at forsvarssegmentet vil vokse fra 21 prosent av omsetningen i 2024 til 30 prosent innen 2027.

Meglerhuset estimerer en inntektsvekst på 5 prosent i 2025, men en nedgang på 2 prosent ekskludert forsvar, før en forventet 15 prosent vekst i 2026, hvor forsvarsinntektene ventes å øke med 23 prosent.

