Flere meglerhus: Kjøp Hexagon Composites – verdsetter Purus til null

DNB Markets-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo gjentar kjøpsanbefalingen på Hexagon Composites, men nedjusterer kursmålet fra 52 til 50 kroner. Selskapet rapporterte et sterkt fjerde kvartal med en ebitda på 257 millioner kroner, 13 prosent over DNBs estimat og 21 prosent over konsensus, drevet av økt aktivitet og bedre kostnadsskala, som ga en ebitda-margin på 17 prosent.

Brøndbo anser 2025 som et overgangsår, særlig første halvår, hvor det er ventet utfordringer grunnet et svakt lastebilmarked og lav etterspørsel etter Mobile Pipeline-produkter. Det medfører en nedjustering av meglerhusets 2025-estimat for ebitda med 24 prosent, til 739 millioner kroner. Estimatet ligger likevel i den øvre delen av selskapets guiding på 640–740 millioner kroner.

DNB Markets anser verdsettelsen som attraktiv med en EV/EBITDA-multippel på 10,8 for 2025, fallende til 5,1 for 2027, og vurderer markedets negative prising av Hexagon Purus som overdrevet. Beskjeden om at Hexagon Composites ikke vil gi ytterligere finansiell støtte til datterselskapet vurderes som en positiv faktor.

Analysefakta Aksje: Hexagon Composites

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 50 (52)

SEB: 50 kroner

SEB-analytiker Anders Rosenlund gjentar også sin kjøpsanbefaling på Hexagon Composites, og nedjusterer kursmålet fra 54 til 50 kroner.

Han mener selskapets guiding for 2025 var skuffende, men også konservativ, da det laveste estimatet innebærer null vekst og en ebitda-margin som er 270 basispunkter lavere enn andre halvår 2024. Selskapet avviser dog at guidingen er satt for lavt, men gitt informasjonsasymmetrien knyttet til ordrebok og kundediskusjoner, er det vanskelig å argumentere for at den er direkte feil.

Rosenlund ser likevel betydelig vekstpotensial, særlig drevet av lanseringen av Cummins 15L naturgassmotor, som tredobler Hexagon Composites' adresserbare marked. Han mener at spørsmålet ikke er om dette vil drive vekst, men når.

Selskapet handles til en EV/EBITDA-multippel på rundt 10 basert på en konservativ 2025-guiding, noe analytikeren anser som attraktivt. SEB gjør ingen vesentlige endringer i sine 2026-estimater og fortsetter å verdsette selskapet til 12 ebitda for 2026, men kutter kursmålet da de nå tillegger null verdi til Hexagon Composites' 38 prosent eierandel i Hexagon Purus.