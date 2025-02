Eqva, tidligere kjent som Havyard Group, har kjøpt alle aksjene i IMTAS, morselskapet i IMTAS-gruppen.

Oppkjøpet ventes å øke Eqvas omsetning med rundt 30 prosent og driftsresultatet (EBITDA) med nær 50 prosent, basert på proforma-tall for 2024.

– Oppkjøpet har høy strategisk verdi for Eqva, og er selskapets største oppkjøp til dags dato. 2024-proforma-tall for et sammenslått Eqva og IMTAS viser en omsetning på over 1,5 milliarder kroner og en EBITDA på mellom 120 og 130 millioner kroner, sier konsernsjef Even Matre Ellingsen i Eqva.

Mandag ettermiddag steg Eqva-aksjen 6 prosent til 5 kroner på børsen. Det priser egenkapitalen i selskapet til 380 millioner kroner.

Kontanter, lån og aksjer

Eqva blar opp 190 millioner kroner, i tillegg til en potensiell earnout på opptil 30 millioner kroner, noe som markerer det største oppkjøpet i selskapets historie.

Oppkjøpet er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av lån, kontanter, reinvestering i Eqva-aksjer fra IMTAS-ledelsen og aksjonærene, samt en selgerkreditt.

68,8 millioner kroner av vederlaget vil bli gjort opp gjennom utstedelse av 6,1 millioner Eqva-aksjer med en tegningskurs på 11,25 kroner.

IMTAS, med hovedkontor i Mo i Rana, har over 200 ansatte og er en ledende tjenesteleverandør til prosessindustri, havbruk, maritim/offshore, fornybar energi, samt bygg og anlegg.

– Det er høy aktivitet i Nord-Norge for tiden. Både industrivirksomheter og Forsvaret vil investere store beløp i landsdelen. Det er spennende å være tilstede, sier Ellingsen i Eqva.

IMTAS har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 19 prosent i perioden 2015 til 2024. Adm. direktør Johannes Sandhei i IMTAS-gruppen er fornøyd med å bli en del av et større konsern.

– Vi har en historie med sterk vekst i våre lokale markeder og gode relasjoner til nøkkelkunder. Denne sammenslåingen gir oss en mulighet for å ytterligere styrke vårt tjenestetilbud til eksisterende og nye kunder, sier han.

1,1–1,2 milliarder

Eqva har gjort flere oppkjøp de seneste årene. I oktober i fjor hentet selskapet 15 millioner kroner i en rettet emisjon der pengene blant annet skulle gå til å finansiere videre vekst.

Selskapet har foreløpig ikke offentliggjort regnskapet for 2024, mens tallene for tredje kvartal ble lagt frem i november i fjor opplyste Eqva at det ventet inntekter for hele året på 1–1,2 milliarder kroner, med en driftsmargin på 5–6 prosent.

Dette er senere oppjustert til 1,1–1,2 milliarder kroner. På lang sikt er målet en margin på 7–9 prosent.

– Vi er godt posisjonert i et marked som viser klare tegn til fortsatt vekst. Fremover venter vi en litt mer moderat veksttakt. Vi mener dette er mer bærekraftig over tid, samtidig som vi ser etter attraktive oppkjøpsmuligheter, sa Ellingsen da.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet en ordrebok på 757 millioner kroner, opp fra 487 millioner ved inngangen til 2024.