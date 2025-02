I en analyse kalt «Godt posisjonert for å håndtere handelsusikkerhet, men bredere etterspørsel må ta seg opp; Kjøp basert på verdsettelse», skriver Goldman Sachs-analytiker Matt Greene at Norsk Hydro leverte svakere enn ventet i fjerde kvartal, delvis på grunn av engangsposter som skatteoppgjør og avsetninger. Justert for disse var den underliggende inntjeningen bedre enn forventningene, men noe lavere enn Goldman Sachs' egne estimater.

Netto gjeld har nå nådd selskapets langsiktige mål, men er ventet å overstige målet etter utbetaling av utbytte og tilbakekjøp. Ledelsen vil dog avvente med tilbakekjøp til generalforsamlingen i mai, hvor utsiktene for 2025 vil bli vurdert. «Vi inkluderer et nytt tilbakekjøp i vårt grunnleggende scenario», skriver analytikeren.

Goldman Sachs nedjusterer kursmålet fra 83 til 78 kroner på grunn av høyere nettogjeld, men gjentar en kjøpsanbefaling.

Analysefakta Aksje: Norsk Hydro

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 78 (83)

Selskapet ser et stramt aluminiumsmarked globalt i 2025, med potensielle prisforstyrrelser på grunn av handelsusikkerhet. Norsk Hydro forventer lavere kostnader i alumina-virksomheten fremover, men et fall i alumina-prisene kan gi et marginalt fall i driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) på kvartalsbasis.

Aluminium Metall-segmentet står overfor økte kostnader, men disse ventes delvis oppveid av lavere energikostnader og interne sikringsmekanismer. Ekstruderte produkter hadde et fall i salget på 7 prosent på kvartalsbasis, med forventet etterspørselsvekst på 2–3 prosent i 2025. Ledelsen peker på svakhet i det europeiske markedet, særlig i Tyskland, mens USA fremstår mer robust.

Risiko knyttet til amerikanske tollsatser kan påvirke inntjeningen, men Goldman Sachs ser fortsatt verdipotensial i aksjen, som handles til en lavere multipel enn konkurrentene.