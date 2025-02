Europeisk forsvar: – Flere hundre milliarder må brukes umiddelbart

Da USA i helgen sendte ut spørreskjema til europeiske land om hvordan de kan bidra til Ukrainas sikkerhet, ble det klart at europeiske land var ekskludert fra forhandlingene mellom Ukraina og Russland, hvor USA skal være megler.

Det fikk Frankrikes president Emmanuel Macron til å kalle inn europeiske toppledere til et hastemøte i Paris på mandag. Norge deltar ikke med egen representant, men de nordiske interessene vil bli representert av Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

På møtet er det ventet at partene vil diskutere hvordan Europa skal forholde seg til et potensielt NATO-medlemskap for Ukraina, samt hvordan landene kan gi Ukraina sikkerhetsgarantier, skriver Jefferies i et notat.

Storbritannias statsminister Keir Starmer skal delta på møtet, og vil videreformidle utfallet til Trump, når de etter planen skal møtes senere i uken.

Les også – Da er det game over for Putin Europeiske toppledere skal møtes i Paris for å diskutere potensiell militær deltakelse. – Enten blir det fredsløsning, eller så sender Europa jagerfly.

Letter på sløret

I forkant av møtet gir Litauens forsvarsminister Dovile Sakaliene et hint om stemningen: Europa er nødt til å raskt øke forsvarsutgiftene.

«Vi er nødt til å raskt bruke mye penger på forsvar, flere hundre milliarder må brukes umiddelbart», sier hun i et intervju med Bloomberg i forkant av møtet på mandag.

MER: Litauens forsvarsminister Dovile Sakaliene er klokkeklar på at forsvarsbudsjettene i Europa må opp. Mandag møtes flere europeiske toppledere hos Emmanuel Macron i Paris. Foto: NTB

I Europa arbeides det med en pakke som skal øke Europas forsvarsutgifter, men Sakaliene sier detaljene fortsatt er under arbeid og ville ikke gi noen spesifikke detaljer.

På samme måte som Norge, skal ikke Litauen ha egen representant på Macrons møte, men vil også representeres av Frederiksen.