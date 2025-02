Fredag steg Tomra-aksjen over 12 prosent etter at selskapet la frem sine fjerdekvartalstall. Panteselskapet kunne vise til inntekter på 398 millioner euro, opp fra 354 millioner euro for et år siden. Driftsresultatet endte på 78 millioner euro, mot 54 millioner euro året før. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 69 millioner euro, ifølge estimater Tomra hadde hentet inn selv.

«Jeg er stolt over å kunne presentere et rekordsterkt kvartal», kommenterte Tomra-sjef Tove Andersen i forbindelse med kvartalsrapporten.

Hever kursmålet

Mandag er Danske Bank, SEB og DNB Markets ute med oppdateringer på Tomra, hvor alle de tre velger å heve kursmålet på aksjen.

Førstnevnte anbefaler fremdeles kjøp og hever kursmålet fra 180 til 210 kroner etter fredagens tall, mens SEB nedgraderer aksjen fra hold til selg selv om kursmålet jekkes opp fra 155 til 165 kroner. DNB Markets gjentar sin salgsanbefaling og hever kursmål fra 110 til 120 kroner.

Danske venter bedre tider

«Tomras fjerde kvartal innfridde på alle punkter», skriver Danske Bank-analytiker Elliot Jones i sin analyse.

Han forventer at markedet vil se mer positivt på Tomra fremover, og hever nå forventet resultat pr. aksje for perioden 2025-2026 med henholdsvis fire prosent og tre prosent.

Frykter kursfall

SEB-analytiker Markus Heiberg velger å nedjustere salgsestimatene for 2025-2026 med 1-2 prosent, ettersom Tomras guiding for 2025 var noe svakere meglerhusets estimat.

Analytiker Niclas Gehin i DNB Markets har hevet EPS-estimatene for 2025-2026 med to prosent, men understreker samtidig at aksjen er for høyt priset i forhold til fundamentale forhold, noe som gjør at han fremdeles anbefaler salg av aksjen.

Mandag omsettes Tomra for 188,10 kroner, ned 1,2 prosent.