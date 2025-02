Fredag i forrige uke presenterte Norsk Hydro sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 1,4 prosent. I løpet av mandagens handel steg derimot aksjen 2,6 prosent.

«Vi er på vei inn i et år med økende geopolitisk uforutsigbarhet, men ved å fortsette forbedringsarbeidet vil Hydro kunne jobbe videre med vår strategi mot 2030 og redusere utslippene våre, samtidig som vi gir en attraktiv avkastning til aksjonærene», uttalte Hydros konsernsjef Eivind Kallevik da tallene ble lagt frem.

I en ny analyse fra SEB understreker analytiker Magnus Rasmussen at Hydro leverte et EBITDA-resultat i fjerde kvartal som var svakere enn konsensus, men justert for engangsposter beskrives resultatet som sterkt.

Analysefakta Aksje: Norsk Hydro

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 62 (62)

Rasmussen opprettholder likevel sin salgsanbefaling på Hydro, og kursmålet på 62 kroner, da han forventer at aluminiumprisene vil falle i de neste to kvartalene.

Analytikeren peker på at selskapets kostnadsguiding for første kvartal 2025 gir rom for høyere EBITDA-estimater, men bemerker samtidig at avskrivningene var betydelig høyere enn konsensus. SEB har justert opp EBITDA-estimatene for perioden 2025-2026 med fem prosent, samtidig som Rasmussen kun har gjort mindre endringer i forventet driftsresultat og resultat pr. aksje.

Rasmussen ligger henholdsvis 18 prosent og 16 prosent under konsensus på resultat pr. aksje for 2025 og 2026, hovedsakelig som følge av lavere aluminiumpriser, som han anslår vil falle til 2.400 dollar pr. tonn.

Tirsdag formiddag omsettes Norsk Hydro for 66,98 kroner, ned 0,8 prosent.