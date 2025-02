Goldman om forsvarsaksjer: «Vil du gifte deg med meg»-fasen

Flere europeiske forsvarsaksjer fortsetter opp etter mandagens rally. Etter to og en halv time handel på Oslo Børs er Kongsberg Gruppen imidlertid ned 0,33 prosent til 1.226 kroner, mens tyske Rheinmetall stiger 1,90 prosent og svenske SAAB stiger 2,31 prosent.

Goldman Sachs-direktør innen salg av rentepapirer, Alberto Bacis, fastslo under mandagens rally at investorer handlet emosjonelt i forsvarssektoren og brukte en frisk sammenligning for å illustrere det.

Investorer kjøpte forsvarsaksjer fordi de reagerte på overskriftene uten å bry seg særlig om annet, mener Bacis.

Senere vil investorer gå mer i detalj om fundamentale forhold, «men ikke ennå – det er for tidlig. Nå er vi i «vil du gifte deg med meg? Ja»-fasen – den emosjonelle biten. I dagene etter kunngjøringen vil vi gå over til «ekteskapsavtalen» (= detaljfasen), hvor ting blir mer interessante og mindre romantiske», skriver Bacis.

– Fantastisk kilde til alfa

Rentespesialisten mener det finnes lukrative veddemål i markedet som følge av de økte forsvarsutgiftene.

Planene rundt finansieringen av forsvarsutgifter vil ikke bli kunngjort før etter det tyske valget på søndag for å unngå kontroverser før avstemningen, fastslår Bacis.

Men dersom økte forsvarsutgifter blir et faktum, vil det sannsynligvis komme et massivt tilbud av forsvarsobligasjoner på sikt. Dette kan skape interessante dynamikker i det europeiske rentemarkedet.

Dersom inflasjonen faller, kan sentralbanken (ESB) velge å kutte rentene for å støtte finansieringen av de økte forsvarsutgiftene. På den andre siden kan ESB måtte erkjenne at veksten øker som følge av økt aktivitet i forsvarssektoren og tilhørende næringer, noe som kan styrke tilliten til økonomien og i sin tur gi høyere renter.

Det er altså ikke enveiskjørt om ESB skal støtte forsvarssektoren ved å senke lånekostnadene og legge til rette for en brattere rentekurve, eller om de vil prioritere inflasjonskontroll for å motvirke den ekspansive finanspolitikken (økte forsvarsutgifter, mer statlig gjeld) ved å holde rentene høye eller heve dem – «en fantastisk kilde til alfa», skriver Bacis.