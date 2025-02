Onsdag 20. mars presenterer Envipco Holding sine kvartalstall. Danske Bank-analytiker Elliot Jones forventer at selskapet vil levere en omsetning på 31 millioner euro, ned 12 prosent på årsbasis, hovedsakelig som følge av lavere inntekter fra Hellas. Justert for engangseffekter anslås et EBITDA-resultat på 5,3 millioner euro, ned fem prosent på årsbasis og fem prosent under Bloomberg-konsensus.

Analysefakta Aksje: Envipco Holding

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 87 (80)

Jones skriver i en ny analyse at det langsiktige bildet ser bra ut, og hever nå kursmålet fra 80 til 87 kroner samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

«Våre estimater antyder at det vil bommes på omsetningsmålene for 2025 med en liten margin, men vi ser ikke dette som et problem for det langsiktige positive bildet for Envipco, og våre langsiktige estimater har nå blitt økt», skriver Jones i sin analyse.

På kort sikt mener han derimot at konsensusestimatene er for optimistiske, særlig på grunn av lavere bidrag fra Polen i 2025.

Danske Bank senker omsetningsestimatet for 2025 fra 177 til 151 millioner euro, mens konsensus ligger på 174 millioner euro. Likevel er han mer positiv enn noensinne til Envipcos langsiktige utsikter.

Tirsdag omsettes aksjen for 78,00 kroner, ned 0,6 prosent.