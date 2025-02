NRK har avdekket at bildeler fra det norske selskapet Kongsberg Automotive (KOA), hvor Arne Fredly er største eier, har funnet veien til Russland, til tross for sanksjoner.

Russland har i økende grad måttet bruke sivile kjøretøy i krigføringen i Ukraina, ettersom deres militære lagre av kjøretøy minker. Dette har ført til eksportforbud på en rekke bildeler, og Kongsberg Automotive stoppet all direkte eksport til Russland etter invasjonen i 2022. Likevel skal flere av deres kunder ha videresolgt produktene til Russland, hevder NRK.

Det ble funnet KOA-varer for totalt 33 millioner kroner gjennom en kartlegging av 174 russiske tollskjemaer. Store deler av videresalget har gått via Tyrkia, som ikke har innført sanksjoner mot Russland.

– Har gjort undersøkelser

I en epost til rikskringkasteren tar KOA avstand fra videresalg til Russland, og kaller det umoralsk og forkastelig. De erkjenner likevel at det er utfordrende for dem å få full oversikt over egne produkter.

«Vi har gjort grundige interne undersøkelser for å kvalitetssikre det angivelige videresalget av våre varer, men må erkjenne at det er krevende å få kontroll og oversikt, både logistisk og rent juridisk. Ikke bare mister vi eiendomsretten når varene blir solgt, men vi mister også kontroll over verdikjeden om de blir videresolgt flere ganger, noe som ser ut til å være tilfellet her, skriver Therese Skurdal, kommunikasjonsdirektør i KOA til NRK.

Selv om KOA ikke har solgt direkte til Russland, handler det juridiske spørsmålet om hvorvidt de burde ha visst, og om de i så fall har opptrådt uaktsomt.

Overfor NRK bekrefter assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste, Inga Bejer Engh, at uaktsomhet kan være straffbart.