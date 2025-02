Prosjektet i havnebyen Wilhelmshaven i den tyske delstaten Niedersachsen er det største ECOnnect Energy har levert i de 13 årene selskapet har eksistert, og er et viktig ledd i å trygge gassleveransene til Tyskland og Europa. Det siste ble helt essensielt etter at Russland stoppet leveransene til Europa i forbindelse med krigen i Ukraina. Størrelsen på kontrakten er konfidensiell, men det er snakk om flere hundre millioner kroner. Nylig stakk selskapet av med seieren i den prestisjefulle kåringen EY Entrepreneur Of The Year. Det er ikke den eneste gode nyheten fra selskapet som leverer kritisk infrastruktur for overføring og håndtering av LNG, ammoniakk og hydrogen, samt legger til rette for karbonfangst.

– Vi opplever god fart, og omsetningen for 2024 ser ut til å ende rett over en milliard kroner. Det er en spennende tid for ECOnnect, fastslår gründer og administrerende direktør Morten Christophersen og legger til:

– Vi er et ungt selskap som ønsker å tenke nytt rundt marin infrastruktur og gjøre det raskere, billigere og bedre. Vi har vært godt posisjonert for å gripe mulighetene som har dukket opp. Nå skjer det store ting ute i verden, hvor vi kan være en del av løsningen.

Stolte gründere: Morten Christophersen og Magnus Eikens i ECOnnect Energy på kontoret i Oslo foran modellen av en iQuay C-class som gjør det mulig å overføre og håndtere LNG, ammoniakk og hydrogen. Foto: Kapital

For å ta ytterligere steg fikk ECOnnect nylig to meget erfarne aktører inn i selskapets styre. Både tidligere konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim, og Kristin Holth, tidligere global sjef for shipping, sjømat og energi i DNB, går inn som styremedlemmer.

– ECOnnect er et spennende selskap som spiller en viktig rolle i det grønne skiftet energibransjen står overfor. Å få være med og bidra i et selskap som er del av løsningen, er spesielt meningsfylt, uttaler Aasheim.

Også Holth er imponert over hva selskapet har oppnådd så langt.

– Selskapets satsing på utvikling av bærekraftige energiløsninger og en spennende forretningsstrategi gjør ECOnnect svært interessant. Det er inspirerende å være en del av et så dynamisk og engasjert team. Selskapets fokus på forskning og utvikling, samt evnen til å bygge sterke relasjoner og sikre viktige kontrakter, er imponerende, sier den tidligere DNB-toppen som har erfaring fra styrearbeid i flere nasjonale og internasjonale selskaper innen sektorene maritim og energi.

Også fra bransjeaktører høster ECOnnect ros, særlig fordi de har lykkes i å lage løsninger som de har greid å tjene penger på.

– I min verden er et selskap vellykket først når man har fått betalende kunder og tjent penger. De har skapt et produkt som har blitt veldig relevant for å løse energikrisen i Europa som oppstod som følge av at Russland skrudde igjen gassen og europeere måtte begynne å kjøpe mye mer LNG, hvilket medførte endel flaskehalser med tanke på å få transportert LNGen fra båt til land, sier adm. dir. Øystein Kalleklev i Flex LNG, som er et shippingselskap med en flåte på 13 moderne LNG-skip. Kalleklev viser til at det har vært en massiv utbygging av tyske importterminaler og at ECOnnect har fått en del av kaken, sammen med blant annet Höegh.

– Kunne ingenting

De fire gründerne Morten Christophersen, Miriam Wennberg (finansdirektør), Magnus Eikens (kommersiell direktør) og Stian Magnusson (teknisk direktør) møttes på NTNUs Entreprenørskole i Trondheim, som er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Der tok ingeniørene tak i et problem som energibransjen slet med, nemlig hvordan frakte stadig større mengder gass fra båter til land – på den beste og billigste måten.

– I begynnelsen måtte vi google sentrale begreper som “LNG” og “bøyelaster”, vi kunne ingenting om dette, smiler kommersiell sjef, Magnus Eikens. Han har reist verden rundt og presentert teknologien for potensielle kunder. I 2017 sto selskapet på kanten av stupet, kassa var tom, men de berget seg ved at de halte i land en kontrakt.