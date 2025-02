Fredag kveld rykket Elkem-analytikeren hos Morgan Stanley, Jonathan Chung, ut med en ny analyse, hvor han gjentar holdanbefalingen på Elkem og øker kursmålet fra 20 til 22,50 kroner.

Oppjusteringen skyldes en modelloppdatering basert på selskapets årsresultater for 2024 og markedsutviklingen for råvarer. Chung forventer et svakere driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 997 millioner kroner i første kvartal 2025, påvirket av produksjonskutt på Island, lavere etterspørsel knyttet til kinesisk nyttår, vedlikeholdsarbeid og kapasitetsnedleggelser hos kunder.

Analysefakta Aksje: Elkem

Meglerhus: Morgan Stanley

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 22,50 (20)

For 2025 holder han ebitda-estimatet uendret på 4.466 millioner kroner, mens estimatene for 2026 og 2027 oppjusteres med 4–5 prosent for å reflektere en gradvis bedring fra dagens svake markedssituasjon.

Chung viser til at Elkems nylige reklassifisering av silikondelen som «holdt for salg» indikerer at selskapet planlegger en avhending innen tolv måneder. Dette skaper usikkerhet rundt strategien for den gjenværende virksomheten, men han mener at Elkem uten silikonsegmentet kan bli en mer lønnsom aktør med høyere marginer.

Videre peker han på Elkems tilgang til billig vannkraft i Norge og på Island samt potensielle fordeler av USA–Kina-handelskonflikten. Til tross for at aksjen handles til en lav pris/bok-multipel på 0,59 ganger, mener Chung at en betydelig etterspørselsbedring er nødvendig for å realisere verdiene i Silicon Products og Carbon Solutions, og han ser foreløpig ingen klare tegn til en slik utvikling.