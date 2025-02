Ifølge Jefferies-analysen vil Nikes marginer forventes å styrke seg betydelig innen 2027, drevet av økt produktinnovasjon, sterkere distribusjon og færre prisavslag. Samtidig er forventningene fra markedet relativt lave, noe som gir rom for positiv overraskelse.

Med en forventet inntjening per aksje (EPS) på 3,50 dollar i 2027, og en pris/inntjenings-multippel på rundt 33 ganger, settes kursmålet til 115 dollar – en oppside på over 50 prosent fra dagens nivå. I et optimistisk scenario kan aksjen stige til 140 dollar, mens nedsiden er mer begrenset til rundt 70 dollar.

«Med aksjekursen nær et verdsettelsesbunnpunkt mener vi at dette er det rette tidspunktet for å kjøpe aksjer aggressivt, med en oppside på over 50 prosent fra dagens nivå og en begrenset nedsiderisiko på under 15 prosent, noe som gir en asymmetrisk risiko/avkastningsprofil,» skriver analytikerne i analysen.



Delt analytikerkorps

Jefferies var ikke de eneste som kom med en Nike-analyse mandag, ettersom BNP Paribas også oppdaterte sin analyse. Den franske banken er ikke like optimistisk som sine amerikanske kolleger og tror snarere at Nike-aksjen vil falle det kommende året når de setter kursmålet på 49 dollar pr. aksje og klistrer på en salgsanbefaling. 49 dollar pr. aksje tilsvarer en nedside på 36 prosent fra fredagens sluttkurs.

Av de 44 analytikerne som dekker selskapet, har 23 analytikere kjøpsanbefaling, ifølge Bloomberg. Samtidig har 19 meglerhus har en hold-anbefaling på selskapet, deriblant Citi, JP Morgan og Morgan Stanley.

Imidlertid har Bernstein, Deutsche Bank og Wells Fargo oppdatert analysene sine i februar med kjøpsanbefalinger, og med kursmål på henholdsvis 102, 77 og 90 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på henholdsvis 33, 1 og 17 prosent.

Nike-aksjen har falt nesten 27 prosent det siste året, men er opp 1,1 prosent så langt i år.