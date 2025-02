Venter at Starmer skuffer Trump

Det er ventet at Starmer vil legge frem en plan som skal øke Storbritannias forsvarsutgifter til 2,5 prosent av BNP innen 2030. Det er det imidlertid lite sannsynlig at Trump blir nevneverdig imponert av, skriver Citi.

Trump har nemlig tatt til orde for at Nato-landenes mål for årlige forsvarsutgifter skal økes fra 2 til 3 prosent av BNP. Det vil også trolig bli det nye målet, etter Nato-møtet i juni er avholdt, ifølge Bank of America (BoA).

Starmer kan forsøke å blidgjøre Trump med å si at de skal jobbe for å bruke mer enn 2,5 prosent rundt halvveis inn i 2030-tallet, men det vil være veldig vage lovnader.

Likevel, dersom det skulle bli en økning i britenes forsvarsutgifter, vil de to selskapene som drar mest nytte av det være QinetiQ og Babcock, ifølge Citi. De to har henholdsvis 66 og 63 prosent av salgene sine i Storbritannia. BAE Systems er noe mindre attraktiv, men fortsatt ventet å dra nytte av økte investeringer, med 20 prosent av salgene i Storbritannia.

Heves til tre prosent i juni

Nato-traktaten sier at medlemmene skal jobbe mot å bruke to prosent av BNP på forsvarsutgifter. I estimatene for 2024 ligger Storbritannia an til å bruke 2,33 prosent av BNP på forsvar.

Det er imidlertid liten vekst å spore i britene forsvarsbudsjett. I 2024 estimeres britene til å ha en økning i realutgiftene til forsvar på 1,73 prosent. Til sammenligning er USAs vekst på 7,2 prosent, Norges var på 22,2 prosent og Polens på 30,1 prosent.

Dersom alle Nato-landene har utgifter på to prosent av BNP tilsvarer det forsvarsinvesteringer på om lag 450 milliarder i 2024, ifølge BoA.

Trump vil ha sine Nato-allierte i Europa opp til 3 prosent. Det vil innebære at ytterligere 250 milliarder dollar skal investeres i forsvar, ifølge BoAs estimater. Banken tror at selv om krigen i Ukraina kan ta slutt, bør EUs forsvar av Øst-Europa «forbli en prioritet», og det er en videre drivkraft for forsvarssektoren.

Den tror også at 3 prosent vil bli det nye utgangspunktet Nato-landene har å forholde seg til, etter Nato-møtet avholdes i juni.