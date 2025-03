SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Kongsberg Automotive (KOA) har onsdag lagt frem sine fjerdekvartalstall, og melder om et driftsresultat på 1,1 millioner euro, opp fra minus 20,4 millioner i samme periode i fjor.

Inntektene ble imidlertid svekket. De endte på 185,2 millioner euro, ned fra 211 millioner euro i fjerde kvartal 2023.

«Vellykkede implementerte tiltak for å redusere kostnadene veide opp for tapt bidrag fra fallende volum og høyere garantiutgifter for kvartalet», skriver selskapet, og påpeker at kostnadsreduksjon og driftseffektivitet var topprioriteringene i 2024.

Kongsberg Automotive (Mill. euro) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 185,2 211,0 Driftsresultat 1,1 −20,4 Resultat før skatt −5,6 −27,8 Resultat etter skatt −13,1 −26,3



Ved utgangen av året var det totale antall ansatte i selskapet redusert med 11 prosent, sammenlignet med utgangen av 2023. Innen tredje kvartal, da siste kostnadsjusteringsprogram vil være fullt implementet, vil antall ansatte innen Manufacturing Overhead, Engineering, Sales og generell administrasjon være redusert med 13 prosent.

KOA trekker i rapporten frem at etterspørselen for biler forblir flate i 2025. Nye amerikanske tollsatser på meksikanske, kanadiske og kinesiske varer vil potensielt føre til økt inflasjon, høyere priser på kjøretøy, og dermed påvirke markedets etterspørsel negativt.

«Gitt dagens markedsusikkerhet, forventer KOA at inntektene vil være relativt uendret i første halvår i år mot andre halvår 2024, med en potensiell oppside i andre halvår», heter det.