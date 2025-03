Resultatfall for Bonheur – øker utbyttet

Bonheur, som er Fred. Olsen og familiens børsnoterte investeringsselskap, hadde driftsinntekter på 3.133 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 3.531 millioner i samme periode i fjor. Fire analytikere på Bloomberg ventet i snitt en omsetning på 3.114 millioner kroner.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 774 millioner kroner, ned fra 1.104 millioner. Resultatet etter skatt falt fra 287 til 299 millioner kroner år over år.

Det blir foreslått et utbytte på 6,75 kroner pr. aksje til aksjonærene, opp fra 6,00 kroner.

Aksjen åpner ned 6,24 prosent til 225,50 kroner.

Solid oppgang i ordrereserven

Selskapet opererer innen fire segmenter: Renewable Energy, Wind Service, Cruise og Other Investments.

Førstnevnte er det største segmentet, og der var ebitda ned fra 638 til 587 millioner kroner. Det pekes på 28 prosent lavere kraftpriser. Samtidig var det driftsstans på Mid Hill-vindparken grunnet en ekstern transformatorfeil utenfor selskapets kontroll. Begrensninger og nedetid på Crystal Rig 1-vindparken påvirket også produksjonen negativt.

I Wind Service-segmentet falt ebitda fra 402 til 180 millioner kroner. Ordrereserven til Boneheurs Tern-fartøyer steg til 448 millioner euro pr. fjerde kvartal fra 288 millioner euro pr. fjerde kvartal 2023, som følge av en ny betydelig kontrakt, melder TDN.

Markedsutsiktene for vindturbininstallasjonsskip er positive, skriver selskapet.

Bonheur (Mill. kroner) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 3.113 3.531 Ebit 466,6 802,0 Resultat før skatt 426,5 429,3 Resultat etter skatt 299,2 287,2

Innen Cruise var ebitda på 33 millioner kroner, ned fra 133 millioner i samme periode i fjor. Belegget falt fra 71 til 65 prosent, hovedsakelig på grunn av en 7 prosents reduksjon i antall cruisedager som følge av dokking av Balmoral.

Under «Other Investments»-segmentet fremgår det at «Fred. Olsen 1848 utvikler flere teknologier og innovasjoner innen flytende vind og flytende solenergi», og at «Fred. Olsen Investments har foretatt investeringer i selskaper relatert til fornybar energi». Ebitda bedret seg fra minus 68 til minus 26 millioner kroner.