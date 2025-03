Rally etter knalltall

Rolls-Royce leverte bedre enn forventede resultater for 2024, samtidig som selskapet annonserte et tilbakekjøp av egne aksjer for én milliard pund. Nyheten bidrar til å sende aksjen opp over 16 prosent til en ny rekordnotering på London-børsen torsdag formiddag.

Ifølge CNBC økte den britiske luftfartsgiganten driftsresultatet med 57 prosent, til 2,46 milliarder pund, og overgikk med det analytikernes forventninger.

Selskapet har også gjeninnført utbytte til aksjonærene, denne gang på seks pence pr. aksje, samtidig som ledelsen oppgraderte prognosene på mellomlang sikt.

– Vi er to år inne i en flerårig transformasjonsreise, og vi har gjort betydelige fremskritt. Dette er et resultat av at vi har holdt det vi har lovet, sier Helen McCabe, finansdirektør i Rolls-Royce, til CNBCs Squawk Box Europe torsdag.