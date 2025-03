«Byggevaremarkedet er fortsatt preget av historisk lav aktivitet og dette gjenspeiles også i våre økonomiske resultater. Likevel går Byggma med driftsoverskudd i en periode med den laveste byggeaktiviteten siden 2. verdenskrig».

Slik oppsummerer Byggma-sjef Conrad Lehne Drangsland ståa i Byggma i selskapets presentasjon av tallene for fjerde kvartal.

Konsernets salgsinntekter ​ble ​574,4​ millioner kroner i ​fjerde kvartal, mot ​571,3​ millioner kroner i fjerde kvartal​ ​2023. Det er en økning på 0,5 prosent målt mot samme periode i fjor.

«If we can make it now, we can make it anytime». Slik tilpasser Byggma-sjefen Frank Sinatras strofe fra sangen «New York, New York».

Byggma (Mill. kroner) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 574,4 571,3 Driftsresultat −14,4 27,1 Resultat før skatt −190,4 108,6 Resultat etter skatt −183,4 108,9

– Bygger ordrereserve

«Vi kan ikke styre markedet, men vi kan styre våre egne prioriteringer og handlinger, og derigjennom gjøre det bedre enn markedet og øke våre markedsandeler», skriver Drangsland.

Han er sønn av Geir Drangsland, som er styreleder og frontfigur i Byggma gjennom en rekke år.

KONSERNSJEF: Conrad Lehne Drangsland i Byggma. Foto: Byggma

«Mens det i Norden nå bygges vesentlig færre boliger enn det er behov for, bygges det opp en teoretisk ordrereserve i form av at det må bygges enda flere boliger den kommende tiden for å ta igjen etterslepet», skriver Conrad Lehne Drangsland.

Største eier i Norske Skog

Mens omsetningen økte svakt, ga fjerde kvartal et solid minus på bunnlinjen.

Selskapet kommenterer at konsernets investering i Norske Skog blir kategorisert som investering i tilknyttet selskap. Dermed behandles det regnskapsmessig etter egenkapitalmetoden.

Andel av resultat fra tilknyttet selskap var minus 201,8 millioner kroner pr. fjerde kvartal​ ​2024​.

Byggma eier 20,5 prosent av aksjene i Norske Skog. I tillegg eier Drangsland Kapital 6,3 prosent.

Likviditetsreserven var 122 millioner kroner ved utgangen av 2024. Det er en reduksjon på 146 millioner kroner fra 1. januar 2024. Selskapet hadde 2 milliarder kroner i gjeld ved utgangen av 2024. Ett år tidligere var gjelden på 2,1 milliarder kroner.

«Styrets fokus på kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt», skriver selskapet i en børsmelding.