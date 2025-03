I en analyse kalt «Strong margin improvement but low revenue visibility» fra Goldman Sachs skriver analytiker Michele Della Vigna at Nel rapporterte en omsetning på 450 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, noe som var 1 prosent under selskapets egen konsensus. Driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på minus 36 millioner kroner, bedre enn konsensusforventningen på minus 54 millioner kroner.

Selskapets EBITDA-margin bedret seg til minus 8 prosent fra minus 23 prosent i tredje kvartal, med positivt bidrag fra den alkaliske elektrolysørdivisjonen. Til tross for økt lønnsomhet fortsatte ordreboken å falle til 1.614 millioner kroner, hvor kun 600 millioner kroner er forventet inntektsført i 2025.

Analytikeren ser dermed en risiko for lavere inntektsvekst de neste to årene.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 2,60 (3,00)

Nel har iverksatt kostnadskutt og kapasitetsjusteringer, inkludert en midlertidig nedstenging av Herøya-anlegget.

Meglerhuset anerkjenner selskapets teknologiske kompetanse og solide balanse, men mener at Nel kan nå en netto gjeldsposisjon innen to år og muligens trenge ytterligere finansiering. Etter kvartalsresultatene har meglerhuset justert sine estimater og nedjustert kursmålet til 2,60 kroner fra tidligere 3,00 kroner, samtidig som det opprettholder en holdanbefaling.