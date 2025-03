Styret i Aker Horizons-datterselskapet Mainstream Renewable Power har utnevnt Morten Henriksen til ny toppsjef, med tiltredelse 1. april 2025, opplyses det i en melding. Henriksen erstatter dermed nåværende konsernsjef Mary Quaney, som vil fortsette som rådgiver i en overgangsperiode, før hun trer av i andre halvdel av 2025 for å forfølge andre muligheter.

Henriksen kommer fra stillingen som adm. direktør i Gassnova, og har erfaring fra blant annet børsnoterte Arendals Fossekompani og Statkraft. Sjefsbyttet kommer som del av en strategiendring i Mainstream for å kutte kostnadene og spisse fokuset til markedene i Sør-Afrika, Australia og Filippinene, der de ser størst potensial for verdiskapning.

Vekk fra problemland

Dermed beveger Mainstream seg vekk fra Chile, som har vært deres største marked. Mainstream har hatt store problemer i Chile de seneste årene på grunn av et ustabilt strømnett i Andes-regionen. Det har tynget resultatene kraftig og bidro sterkt til at Mainstream tapte 325 millioner euro, eller 3,8 milliarder kroner, i fjor.

I slutten av 2023 var Mainstream gjennom en storstilt finansiell opprydding, der det refinansierte milliardgjeld etter å ha havnet i mislighold med långivere, nettopp på grunn av problemene i Chile og Andes.

I november skrev Finansavisen at Aker Horizons har garantert for 1,4 milliarder kroner i Mainstreams gjeld. Det er snakk om en gjeldsfasilitet i DNB på 220 millioner dollar og Aker Horizons har garantert for sin pro rata andel på 58 prosent, som er 129 millioner dollar.

Aker Horizons måtte i høst skrive ned verdier i Mainstream med 134 millioner euro, tilsvarende 1,6 milliarder kroner, på grunn av tap på eiendelene der.

Som en del av den nye strategien flytter selskapet sitt hovedkontor fra Dublin til Oslo i første halvår av 2025. Målet er å redusere kostnadsbasen med omtrent 65 prosent innen 2026, sammenlignet med 2023.

– Morten har med seg omfattende erfaring og dyp bransjekunnskap for å posisjonere Mainstream for videre vekst. Hans lederskap vil være avgjørende for å gjennomføre selskapets strategi og styrke Mainstreams posisjon i det globale energimarkedet, sier Mainstream-styreleder Kristian Røkke.