Politianmelder Kongsberg Automotive

NRK har tidligere avdekket at bildeler fra det norske selskapet Kongsberg Automotive (KOA), hvor Arne Fredly er største eier, har funnet veien til Russland, til tross for sanksjoner.

Nå har Helsingforskomiteen politianmeldt det norske selskapet.

– Det er svært skadelig at enkelte selskap bevisst eller uaktsomt bryter sanksjonene. Det bidrar til at Russland kan fortsette krigen og drepe ukrainere, sier generalsekretær Berit Lindeman i Helsingforskomiteen til NRK.

Hun påpeker at selskapet selv har erkjent manglende kontroll over videresalg.

Forventer mer

– Derfor ønsker vi at påtalemakten gjør en grundig vurdering av om deler av denne virksomheten kan være uaktsom. Og dermed ulovlig, ifølge Lindeman.

Ifølge Helsingforskomiteen er anmeldelsen et resultat av at Kongsberg, som et stort norsk selskap med lang erfaring, burde hatt robuste rutiner for å hindre videresalg til Russland.

En kartlegging viser at bildeler verdt rundt 33 millioner kroner har blitt solgt videre til Russland via kunder, blant annet et tyrkisk selskap. Tyrkia deltar ikke i sanksjonene mot Russland og har blitt et viktig transittland for slike varer.

Tar grep

Kongsberg Automotive sier de har tatt grep for å hindre at dette skjer igjen.

«Vi tar saken på dypeste alvor og må understreke at vi ikke tar, eller har tatt, lett på sanksjonsregelverket», skriver kommunikasjonssjef Therese Skurdal.

Hun opplyser at de har avsluttet samarbeidet med det tyrkiske selskapet og innført strengere kontraktsvilkår for kundene.