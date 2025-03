Mulig bud på Quantafuel-eier

Forrige måned plukket Finansavisen opp en nyhet fra Bloomberg om at oppkjøpsgiganten Kohlberg Kravis Roberts (KKR) vurderer å selge det britiske avfallsselskapet Viridor, som i sin tid kjøpte Quantafuel for 1 milliard kroner og tok det av børs. Salget fikk aksjonærer, som hadde vært med på den ville opp- og nedturen i aksjekursen under tiden på Oslo Børs, til å steile.

«De vil få eksepsjonell avkastning. KKR får en utrolig god avtale på bekostning av dagens aksjonærer», hevdet Jan Martinek i det Praha-baserte investeringsselskapet CEC Partners. Han mente at KKR fikk kjøpe plastgjenvinningsselskapet til skampris.

Nå skriver Bloomberg en oppfølger på salget av Viridor, og hevder at Hongkong-baserte CKI er i samtaler med rådgivere og vurderer å legge inn et bud.

Barclays og UBS skal ha fått oppdraget med å selge og prislappen er oppgitt til å være 7 milliarder euro, eller nærmere 100 milliarder kroner.

Det påpekes at prosessen er i en svært tidlig fase og at CKI kan komme til å trekke seg. Bloomberg skriver videre at Viridor sannsynligvis kommer til å tiltrekke seg private equity-kjøpere.

Interesse for avfall

Dersom et salg gjennomføres, vil det være enda et i rekken av kjøp og salg av selskaper i avfallshåndteringssektoren. Som Finansavisen skrev i saken om det mulige Viridor-salget, så ønsker Apollo Global Management og BC Partners å overta en kontrollerende eierandel i et av GFL Environments datterselskaper. Denne transaksjonen beløper seg til 5,6 milliarder dollar.

Macquarie Asset Management har planer om å kjøpe det London-noterte avfallsselskapet Renewi for nærmere 10 milliarder kroner. Det har dessuten lenge vært kjent at investeringsselskapet Platinum Equity vurderer å selge det spanske avfallshåndteringsselskapet Urbaser. Prisen her er anslått til 70 milliarder kroner.

KKR kjøpte Viridor fra Pennon Group sommeren 2020. Den gangen var prisen 4,2 milliarder pund, inkludert gjeld. Oppkjøpet var blant de første og største i Storbritannia etter at covid-pandemien brøt ut tidligere det året.