Kun én aksje har steget mer enn Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen steg til all-time high mandag etter det famøse møtet mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. EU-politikere er i ferd med å legge store planer om militær opprustning. Planen til EU-kommisjonen har fått navnet «Rearm Europe».

–Vi trenger en massiv opprustning, det er utenfor diskusjon. Vi ønsker en varig fred, men det kan kun skje gjennom styrke. Og da må vi begynne med å styrke oss selv, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, ifølge NRK/NTB.

Tirsdag stiger aksjen ytterligere etter nyheten om at USA pauser all militær hjelp til Ukraina.

Kongsberg Gruppen-aksjen har nå har passert 1.600 kroner. I Tyskland har Rheinmetall vært blant de hotteste aksjene den seneste tiden, og den tyske våpenprodusenten kan vise til 1.444 prosent avkastning seneste fem år, som er enda bedre enn Kongsberg Gruppen seneste fem år.

Kongsberg Gruppen har en markedsverdi på 286 milliarder kroner og avkastningen seneste fem år er på 1.090 prosent.

Men det er likevel ett annet selskap på Oslo Børs som kan skilte med enda høyere avkastning. Protector Forsikring har på sin side levert en avkastning på 1.172 prosent i samme periode.

Kongsberg Gruppen er omtrent ti ganger større selskap, målt i markedsverdi, men Protectors verdi på 26 milliarder holder til å være på listen over Oslo Børs' 30 største selskaper. Protectors markedsverdi er i samme størrelsesorden som Olav Thon Eiendomsselskap, Sparebank 1 SMN, Lerøy Seafood og Nordic Semiconductor.

Gullgruve for kjendisinvestorer

Mens «bjellesauer» som Aasulv Tveitereid og Egil Dahl ikke har vært med på kursfesten i Kongsberg Gruppen, har de definitivt tjent mye penger på Protector Forsikring. Selskapet er største investering hos både Tveitereid og Dahl.

Dahl har trolig tjent rundt 400 millioner kroner aksjen over en lang periode.

«Det som betyr noe er at de har klart å skape et norsk selskap med et unikt forsikringsprodukt. Vinnerkulturen de har bygget opp er det som skiller gode selskaper fra dårlige selskaper», sa Dahl til Finansavisen i januar.

Aksjekursen i Protector Forsikring nådde all-time high (sluttkurs) på 331 kroner i slutten av januar. Nå handles aksjen til rundt 319 kroner.

Hverken Dahl eller Tveitereid har begynt å ta gevinster, tross den sterke oppgangen. Protector er fortsatt i sterk vekst og leverte 12,3 milliarder kroner i premierinntekter i fjor, opp 18 prosent siden 2023. Ifølge Bloomberg venter analytikerne fortsatt vekst de neste årene, dog ikke like sterk prosentvis vekst som tidligere.