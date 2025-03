Hele Europa skriker etter mer våpen og ammunisjon. Samtidig kunne de to største lokomotivene i forsvarsindustrien, Kongsberg Gruppen og Nammo, ha levert mye mer, skriver Teknisk Ukeblad i en kommentarartikkel signert Tormod Haugstad.

Det mest kritiske for Nammo skal være eksplosiver fra Chemring Nobel og krutt fra egne og andre leverandører.

Chemring Nobel har imidlertid ikke kapasitet til å øke produksjonen utover det nivået den nå har.

Forsvarsdepartementet vil prioritere sprengstoff-produksjonen. I et såkalt veikart for økt produksjonskapasitet i forsvarsindustrien skal behovet for en ny fabrikk være omtalt.

Men det er ennå ikke bestemt om de får bygge i det planlagte området i Hurummarka ved Tofte.

Langsiktighet skal også være stikkord for Kongsberg Gruppens verdensledende posisjon på luftvern og missiler. Problemet er at kundene ikke bestiller frem i tid.

– Vi har kapasitet til å produsere mer luftvern, men sliter med leveranser fra våre underleverandører, sier Eirik Lie, som leder Kongsberg Defence & Aerospace, til Teknisk Ukeblad.

– Om vi fikk bestillinger på komponenter for Nasams i dag, kan vi levere rekordraskt når hovedbestillingen kommer om noen år. På den måten kan vi gjøre avtaler med våre underleverandører til Long Lead Items – det er nøkkelkomponenter med lengre leveringstid som kommer både fra norske og utenlandske leverandører, sier Lie til fagtidsskriftet.