Danmark kjøper raketter fra Kongsberg

Danmark kjøper Kongsbergs sjømålsrakett Naval Strike Missile (NSM) for 2,1 milliarder kroner, melder selskapet. Det er Kongsberg Defence & Aerospace som skal levere rakettene.

– Vi er glade for å ønske Danmark velkommen til gruppen av land som har valgt NSM, noe som ytterligere bekrefter dens posisjon som det foretrukne sjømålsmissilet for NATO-land, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Danskene anskaffer missilene, samt tilhørende utstyr, til sine Iver Huitfeldt-klasse fregatter.

Anskaffelsesprosessen beskrives som «akselerert» i børsmeldingen. Salget er strukturer som en transaksjon mellom det danske Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og det norske Forsvarsmateriell (FMA).

Kongsbergs kontrakt er med den norske parten FMA.

– Denne avtalen med Norge er et godt eksempel på en effektiv måte å anskaffe utstyr raskt og smart. Missilene er en toppmoderne erstatning for Harpoon, som har tjent sin hensikt i Ukraina. Med denne anskaffelsen styrker vi den danske marinens kampkapasitet betydelig på et strategisk viktig område, sier Generalløytnant Per Pugholm Olsen, programdirektør i FMI.

Harpoon-missilene som Kongsberg skal erstatte produseres av amerikanske Boeing Defense, Space & Security.

Danmark blir dermed det 14. landet som kjøper NSM, ifølge meldingen.