Ford Motor skal betale ned mesteparten av gjelden i sitt tapstyngede tyske datterselskap og lover fire års videre finansiering, melder Bloomberg.

Den amerikanske bilprodusenten vil skyte inn opptil 4,4 milliarder euro for å redusere Ford Werkes gjeld på 5 milliarder euro til et mer håndterbart nivå, opplyser administrerende direktør Marcus Wassenberg.

– De vet at ytterligere tap er forutsatt, sier Wassenberg om morselskapet, ifølge Bloomberg. Han forventer at Ford vil fortsette støtten også etter den innledende snuoperasjonen.

Ford planlegger også å investere rundt en halv milliard euro over fire år i tiltak for å gjenopprette lønnsomheten. Satsingen skjer etter at Fords elbilstrategi i Europa har møtt store utfordringer.

– Overgangen har ikke gått som planlagt, skriver Bloomberg, og viser til at Ford har kuttet 4.000 stillinger i Europa i fjor, i tillegg til 3.800 året før.

Ford tapte 5,1 milliarder dollar på elbiler i fjor, og spår et tap på 5,5 milliarder dollar i 2024. Selskapets andel av Europas personbilmarked falt fra 4 prosent i 2023 til 3,3 prosent i fjor, ifølge Bloomberg.