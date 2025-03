Norske Skog-topper vant milliardsøksmål igjen

Sven Ombudstvedt og Jon-Aksel Torgersen vant nok en gang over amerikanske hedgefond i milliardsøksmålet etter Norske Skog-konkursen i 2017. Fondene vurderer anke, skriver DN.

De tidligere Norske Skog-toppene har vunnet på alle punkter i både tingretten og lagmannsretten etter at ti amerikanske hedgefond krevde 1,7 milliarder kroner i erstatning.

Kjernen i rettsaken oppstod da selskapet opplevde sviktende inntekter over flere år etter nedadgående etterspørsel etter avispapir, i tillegg til underskudd og gjeld i milliardklassen, samt negativ egenkapital.

Våren 2016, under ledelse av konsernsjef Sven Ombudstvedt og styreleder Jon-Aksel Torgersen, ble refinansieringspakken Carra II etablert for å forhindre konkurs. Fondene hevdet at refinansieringen av selskapet våren 2016 var uforsvarlig og at de ble forfordelt.

– Vi er uenig i flere forhold i dommen og vil i samråd med våre klienter vurdere anke til Høyesterett, sier hedgefondenes advokat Per M. Ristvedt i Schjødt til avisen.

– Fullt forsvarlig

Lagmannsretten slår fast at Norske Skog hadde et realistisk håp om å unngå konkurs i 2016.

– Det var fullt forsvarlig av selskapets ledende personer, herunder Torgersen og Ombudstvedt, å arbeide for å berge selskapet, konkluderer retten.

Advokat Nils-Henrik Pettersson, som representerer de to lederne, mener dommen er grundig og riktig.

– Her gir dommen også føringer for at profesjonelle aktører som spekulerer i obligasjoner med høy risiko selv må bære tapet, sier han.

Hedgefondene er også dømt til å betale motpartens sakskostnader, ifølge DN. Fra de saksøktes advokater ble det fremmet sakskostnader på til sammen 29 millioner kroner, noe dommerne finner er rimelige krav. Fra tingretten ble de tilkjent 54 millioner kroner.