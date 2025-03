Equinor har utløst den første av to 3-årige opsjoner under sin rammeavtale med Scana-eide PSW Technology, går det frem av en børsmelding torsdag.

Opsjonen trer i kraft fra 31. januar 2026.

– En viktig milepæl

En estimert kontraktssum på inntil 150 millioner kroner pr. år, og dermed inntil 450 millioner kroner samlet, definerer dette som en veldig stor kontrakt for selskapet.

– Dette bekrefter vår leveringsevne og styrker vår posisjon som en pålitelig leverandør i bransjen. (...) Å sikre denne avtalen er en viktig milepæl, og vi ser frem til å bygge videre på samarbeidet i årene som kommer, sier Scanas konsernsjef Pål Selvik i en kommentar.

I henhold til rammeavtalen som ble inngått i januar 2023 vil PSW Technology fortsette å levere automasjon og elektriske tjenester, mekanisk vedlikehold og sveising ved Mongstad-raffineriet.

Dobler omsetningen

Skulle Equinor innfri også den andre opsjonen i rammeavtalen, vil PSW altså ha hatt oppdraget i ni år og ha gjort arbeid som ved avtaleinngåelsen ble estimert å tilføre selskapet rundt 1,8 milliarder kroner.

– For PSW er dette en «game changer.» Etter syv magre år i boreindustrien har PSW Technology sikret seg et viktig fundament for de kommende årene. Kontrakten dobler selskapets omsetning og gir bedriften et kjærkomment langsiktig perspektiv, sa Scanas daværende konsernsjef Oddbjørn Haukøy da rammeavtalen ble inngått.

Hovedomfanget av arbeidet har blitt utført av PSW Technology, med store bidrag fra søsterselskapene PSW Power & Automation og PSW Solutions.