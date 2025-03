Teknologikonsernet Norbit har inngått en kontrakt på omtrent 260 millioner kroner med en ikke-navngitt kunde i forsvarssektoren, melder selskapet.

Det er Norbits PIR-segment som har fått kontrakten. Det tilbyr ledig kapasitet til kontrakt­sproduksjon av elektronikk til kunder blant annet innen forsvars- og sikkerhetssektoren.

Leveringene til kunden vil starte umiddelbart, hvor størsteparten er forventet å leveres i løpet av 2025s andre kvartal.

Norbit-sjef Per Jørgen Weisethaunet sier han er overbevist om at på lang sikt vil etterspørselen etter teknologi produsert i Europa øke, og at selskapets investeringer i kapasitet gir skaleringsmuligheter på tvers av alle segmentene.

– Denne kontrakten bekrefter at å forberede seg på økt etterspørsel, også fra kunder i forsvars- og sikkerhetssektoren, har vært en smart beslutning, sier Weisethaunet.

I løpet av hele 2024 hadde Norbit en omsetning på 1,7 milliarder kroner. Dagens kontrakt tilsvarer dermed drøyt 15 prosent av hele fjorårets inntekter.

Positive analytikere

Tre meglerhus har dekning på Norbit-aksjen, og alle tre har kjøpsanbefalinger. Fredagens kontrakt har ikke gjort analytikerne mindre optimistiske.

Marcus Gavelli i Pareto Securities har et kursmål på 130 kroner på aksjen. Han sier kontrakten er av en signifikant størrelse, og mener det er positivt å se at forsvars andel av den totale omsetningen fortsetter å øke.

– Vi har sett en tydelig positiv korrelasjon mellom andelen forsvarskontrakter i PIR og en høyere margin. Dersom dette fortsetter kan det slå en del ut på estimatene, sier Gavelli.

BULL: Pareto-analytiker, Marcus Gavelli, tror Norbits nye kontrakt sender aksjen opp. Foto: Iván Kverme

– Kontrakten viser enda en spennende vekstimpuls for Norbit, og det burde sende aksjen opp i dag.

Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets har også et kursmål på 130 kroner. Før fredagens kontrakt har han et estimat på 161 millioner kroner i PIR-segmentet, og ser muligheter for høyere inntjening pr. aksje.

I fjerde kvartal hadde Norbit inntekter på 149,1 millioner kroner i PIR-segmentet.

– Kommer denne kontrakten i tillegg til det vi har fra før, til en ebit-margin på 13 prosent, og vi antar 22 prosent skatt, heves inntjening pr. aksje med rundt 0,50 kroner, sier Kongslie.

POSITIV: SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie tror inntjeningen pr. aksje kan øke i andre kvartal. Foto: Thomas BJørnflaten

– Så er spørsmålet hvilken multippel markedet legger på dette, hvorvidt det antar at det gjentar seg.

Jeppe Baardseth i Arctic Securities har det høyeste kursmålet av de tre norske analytikerne, på 135 kroner.

– Det er alltid moro å få økt forsvarseksponeringen, spesielt når man ser hvor høye forsvarsmultiplene er, sier Baardseth.

FORNØYD: Arctic-analytiker Jeppe Baardseth sier det er moro at Norbit øker eksponeringen mot forsvar. Foto: Iván Kverme

Han mener kontrakten betraktelig senker risikoen rundt estimatene for 2025.

– Kontrakten dekker 11 prosent av det konsensus ligger inne med for hele selskapet i 2025, og 40 prosent av konsensusestimatene i PIR-segmentet.