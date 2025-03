Storbank: Norge kan øke forsvarsutgiftene kraftig

Ifølge en ny rapport fra JPMorgan heter det at Norge vil øke forsvarsutgiftene betydelig de neste årene. Banken peker på at sikkerhetssituasjonen i Europa nå vurderes som den mest alvorlige siden annen verdenskrig, og det er bred politisk støtte i Norge for økte bevilgninger, skriver Skandinavia-sjeføkonom Morten Lund.

«For Norge forventer vi at forsvarsutgiftene kan økes til 2,6 prosent av BNP i 2025 og 3,0 prosent i 2026», skriver Lund. Tidligere anslag lå på henholdsvis 2,1 prosent og 2,2 prosent.

I kroner innebærer dette en økning på 25 milliarder i 2025 og hele 70 milliarder i 2026, sammenlignet med tidligere anslag. Lund påpeker likevel at selv med denne opptrappingen vil Norge fortsatt ligge bak Danmark, som allerede i år vil passere 3 prosent av BNP i forsvarsutgifter.

«Norge har en unik finanspolitisk posisjon takket være verdens største statlige investeringsfond (Oljefondet). Dette sikrer at netto offentlig gjeld er negativ, og at Norge ikke er tvunget til å utstede gjeld for å finansiere offentlige utgifter», skriver Lund.

Trump: 4–5 prosent

Ifølge notatet gir dagens budsjett et handlingsrom tilsvarende rundt 80 milliarder kroner i 2025, uten å bryte treprosentregelen for bruk av oljepenger (handlingsregelen).

«Å øke forsvarsbudsjettet til 3,5 prosent av BNP vil være mulig innenfor den eksisterende finanspolitiske rammen, men å gå til 4 eller 5 prosent vil kreve tøffe valg», ifølge Lund. 4–5 prosent av BNP til forsvarsutgifter er det president Donald Trump har foreslått for Nato-landene.

Videre understrekes det at forsvarsutgiftene vil gi en viss økonomisk vekstimpuls, men multiplikatoren er lavere enn for annen offentlig pengebruk, grunnet import av forsvarsmateriell.

«Våre beregninger tilsier at økt forsvarsbruk vil løfte norsk BNP med 0,1 prosentpoeng i 2025 og 0,4 prosentpoeng i 2026», avslutter Lund.