For noen måneder siden annonserte Aker et utbytteintervall på 4-6 prosent av verdijustert egenkapital. Nylig meldte selskapet om et utbytte i øvre del av dette sjiktet, noe som gir en utbytteavkastning på om lag ni prosent.

Analysefakta Aksje: Aker

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 790 (925)

Akers strategi om å fokusere på færre, større investeringer har resultert i betydelige utbytter og selskapsavviklinger. Aker har realisert verdier gjennom blant annet avvikling av eierskapet i Philly Shipyard og AMSC, samt salg av SalMar Aker Ocean-aksjer til SalMar.

I en ny analyse fra Arctic Securities gjentar analytiker Lukas Daul sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han kutter kursmålet til 790 kroner.

Mandag omsettes aksjen for 601 kroner, opp 1,2 prosent.