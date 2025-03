I en kommentar fra Morgan Stanley mandag kveld skriver analytikerne som dekker Norsk Hydro, ledet av Ioannis Masvoulas, at aksjen fortsatt er deres foretrukne innen sektoren.

Hydro-kommentaren kommer som følge av mandagens nyheter, da Financial Times rapporterte at det pågår et EU-initiativ om mulige aluminiumstiltak, av sorten beskyttelsestiltak mot økt importpress fra land utenfor EØS. Disse tiltakene kan inkludere tollfrie kvoter med 25 prosent toll på overskytende volumer, noe som vil kunne styrke aluminiummarkedet i Europa.

Videre vil begrensninger på eksport av skrapmetall og økt satsing på resirkulering kunne gagne Hydros Extrusions- og Gjenvinnings-divisjoner, som har vært blant selskapets svakere segmenter de siste kvartalene.

«Vår vurdering: Muligheten for EU-tiltak for å beskytte aluminium vil kunne dempe risikoen for dumping fra handelspartnere, noe som trolig allerede har startet, reflektert i europeiske spot-premier. Effektiviteten av slike tiltak vil i stor grad avhenge av (1) nivået på kvotene og (2) mulige unntak for fremvoksende markeder. Når det er sagt, kan kombinasjonen av disse tiltakene, det russiske importforbudet og redusert innenlandsk kapasitet føre til en rask innstramming i det europeiske aluminiumsmarkedet og støtte opp under spot-premier dersom etterspørselen tar seg opp», skriver Masvoulas.

Morgan Stanley gjentar sin kjøpsanbefaling og har et kursmål på 87 kroner. Analytikerne mener verdsettelsen er attraktiv, med en forventet EV/EBITDA på 4,4 for 2025, sammenlignet med et historisk snitt på 7,0. De fremhever også at Norsk Hydro er godt posisjonert til å dra nytte av både økt europeisk proteksjonisme og tysk stimulans.