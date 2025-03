“Prøv utenfor Vinmonopolet!”, foreslo en vennlig ekspeditør.

Og ganske riktig: Utenfor Vinmonopolet, på en annen side av CC Vest, sto en rekke Posten-bokser. Men hvilken var vår? Og hvordan åpne den? Vi ringte Postens kundesenter, men før vi rakk å få svar anbefalte en forbipasserende å prøve Posten-appen. Vi lastet den ned, tastet inn hentekoden – og ingenting skjedde.

Heldigvis var feilen enkel (og langt fra så alvorlig som et annet reelt problem med at barn låser seg inne i pakkeboksene, noe dere kan lese mer om her): Vi sto for langt unna.

Deretter gikk det slag i slag: Julegavene fra Zara Home ble levert med Posten hjemme på dørmatten, julekortene fra Ark ble levert med Posten i postkassen og juleklærne fra Barnas Hus ble levert med Posten hos YX 7-Eleven Ullern Øst, mens fotballhanskene fra Torshov Sport ble levert via Posten på Coop Prix Lilleaker – vel å merke på en annen dag enn en stygg genser fra Silly Santa og en ballettdrakt fra Van Dijk i Nederland som ble sendt via Posten Bring til samme sted.

Heldigvis gikk det greit å hente pakken fra Lekmer i Instaboxen på CC Vest og pakken fra Boozt via Helthjem til Joker Ullern. Også pakken fra Villoid med Porterbuddy, julegaven fra Childrensalon med DHL Express, den nye bredbåndskabelen fra Eidsiva med Helthjem, øredobbene fra Mytheresa med UPS og en annen pakke fra FedEx gikk det strålende med. Alle ble levert med ulike selskaper hjemme på dørmatten. Da får det gå at også naboens julegave havnet der.

Verre var det å få ut pakken fra Sløyd-Detaljer med PostNord. Den ble levert på Coop Prix Bestum, men da vi utmattet ankom den gule lavprisbutikken en sen fredags kveld før jul, var pakkeskapet ute av drift. Også reservesystemet var ødelagt, og PostNords kundeservice stengte kl. 18. “Kom tilbake i morgen, så har vi ordnet det,” lød beskjeden.

Dagen etter var butikken full, kundene rasende og julestemningen langt fra Insta-vennlig. Pakkeskapet virket fortsatt ikke.

Det sies at tålmodighet er en dyd. Men ingenting slår en pakke levert til rett tid. På rett sted.