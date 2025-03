Samtlige seks analytikere som følger Envipco har en kjøpsanbefaling. Før panteselskapet la frem kvartalstall torsdag, var deres prognoser at aksjen skal stige over 50 prosent til 94 kroner.

Envipco-aksjen tok en solid jafs av denne oppsiden gjennom å stige rundt 10 prosent kort tid etter at børsen åpnet. Det er spesielt to ting fra kvartalsrapporten som Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt trekker frem for å forklare kursfesten.

– Topplinjen i fjerde kvartalet var bedre enn guidet, sier hun.

Envipco-ledelsen har tidligere uttalt at de ventet at inntektene i andre halvår 2024 skulle være på nivå med samme periode i 2023. I fjerde kvartal endte topplinjen på 36,4 millioner euro, og dette var rundt 10 prosent høyere enn forventningene.

SOLID OPPTUR: Envipcos konsernsjef Simon Bolton så aksjen åpne rett opp etter torsdagens kvartalspresentasjon. FOTO: Ivan Kverme

Nærmer seg marginmålet

– Men kanskje viktigere enn den gode veksten i kvartalet, er at bruttomarginen steg kraftig til 38,4 prosent. Dette er den høyeste bruttomarginen Envipco har hatt siden Europa ble selskapets hovedmarked, sier Hartvedt.

Envipco er et nederlandsk selskap som ble etablert i 1982. Hovedmarkedet var tidligere USA, der de er omtrent like store som Tomra. I fjerde kvartal i fjor var bruttomarginen 34,5 prosent, mens den var 36,6 prosent i fjorårets tredje kvartal.

Envipco (Mill. euro) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 36,4 35,5 Driftsresultat 2,8 3,8 Resultat før skatt 1,2 3,5 Resultat etter skatt 0,3 3,3

– Selskapet har et mål om å ha en bruttomargin på 40 prosent ved utgangen av 2025. Ledelsen hevder dessuten at grunnen til marginforbedringen i kvartalet er operasjonelle forbedringer og litt høyere volum enn ventet. Det lover godt med tanke på 2025, sier Pareto-analytikeren.

Må komme vekst

Til tross for at alle analytikerne anbefaler kjøp av Envipco, er inntjeningen til selskapet særdeles tynn. I 2024 endte bunnlinjen på minus 651.000 euro, mens det var et overskudd på 601.000 euro i 2023. Selskapet prises i dag til 3,8 milliarder kroner.

– Veksten i fjerde kvartal kom i eksisterende markeder, og primært i Romania. Men også i Hellas, Irland og Ungarn var det en del salg. I tillegg understreker selskapet at det fremdeles er gode utsikter for den nye Quantum-maskinen i eksisterende pantemarkeder som USA og Nederland, sier Hartvedt.

– Tidligere har mye av den ventede veksten vært avhengig av at pant introduseres i Polen og Portugal. Nå virker det som Envipco har litt flere ben å stå på i 2025 enn vi trodde. Dermed er også vekstutsiktene for i år litt mer derisket, legger hun til.

– Når skal selskapet begynne å tjene penger?

– Både vi og konsensus ser for oss en bunnlinje på rundt 10 millioner euro i 2025.

– Envipco har en litt høyere kostnadsbase i 2025 enn i 2024. Det skyldes blant annet at selskapet har gått fra 417 til 455 ansatte for å ta unna den veksten som kommer. Dersom dette ikke skjer, altså at Polen og Portugal ikke innfører pant, vil bunnlinjen for 2025 bli betydelig slankere. Det må med andre ord komme litt vekst for at Envipco skal være lønnsomt, sier Hartvedt.

Envipco-aksjen var midt på dagen torsdag opp 6,5 prosent til 65 kroner.