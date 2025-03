Hydro investerer 1,65 milliarder på Karmøy

Det nye anlegget vil levere aluminium til bruk i kritisk energiinfrastruktur i Europa, ifølge rapporten. Produksjonsstart er forventet i 2028.

Trådstøperiet vil ha en kapasitet på 110.000 tonn pr. år og er planlagt ferdigstilt i første kvartal i 2028. Det nye støperiet på Karmøy skal produsere aluminiumstråd for kraftkabler i Europa, og investeringen er i størrelse 1,65 milliarder.

– Med denne investeringen følger ringvirkninger på Karmøy, eksportinntekter til fellesskapet og økt kapasitet til å forsyne våre kunder med lavkarbonløsninger når de skal bygge ut Europas mest samfunnskritiske infrastruktur. Det viser at med gode rammevilkår har en produktiv aluminiumsindustri gode vekstmuligheter i Norge, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik i en melding tilknyttet rapporten.

Kritisk materiale

Aluminium er definert av EU som et kritisk materiale. Norge står i dag for 40 prosent av aluminium som produseres i Europa.

– Europas energiomstilling handler om én ting: mer fornybar kraftproduksjon - og den må transporteres over lange avstander. Aluminium er avgjørende for å transportere strømmen dit den trengs. Når vi utvider kapasiteten for å levere lavkarbon-aluminium «made in Norway» til EU, bidrar vi til å sikre at infrastrukturen - selve ryggraden i fremtidens energisystem - støtter både Europas sikkerhetspolitiske og klimapolitiske mål, kommenterer Kallevik videre i meldingen.

Prosjektet er betinget av en endelig byggebeslutning som er forventet i fjerde kvartal 2025. Investeringen er en del av Hydros årlige investeringsbudsjett på rundt 15 milliarder kroner.