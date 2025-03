Bernstein: – Kongsberg burde dra nytte av dette

Meglerhuset Bernstein, eid av storbanken Société Générale, er ute med rapport om forsvarsaksjer.

«Mye er allerede priset inn i dagens verdsettelser, men det positive bildet ventes å vedvare og gi flere år med inntekts- og resultatvekst», skriver analytikerne ledet av Douglas Harned.

Det er ventet at Nato-landene skal øke forsvarsutgiftene fra dagens 2 prosent av BNP til minst 3 prosent, som tilsvarer en økning på rundt 220 milliarder dollar, ifølge Bernstein, som også anslår at rundt halvparten av beløpet kan gå til nytt utstyr.

«Europeiske forsvarsaksjer har samlet steget 550 prosent siden 2022. Ordrebackloggene har økt med over 70 prosent, mens salget kun har steget med 17 prosent, og EV/EBITDA-multiplene har nær tredoblet seg. Vi mener dagens verdsettelser reflekterer forsvarsbudsjetter som nærmer seg 3 prosent av BNP, med ytterligere 0,5 prosentpoeng lagt til så langt i år», skriver analytikerne.

Amerikanerne dominerer markedet

I dag dominerer amerikanske selskaper det europeiske forsvarsmarkedet. I 2023 kontrollerte amerikanske aktører to tredjedeler av Europas forsvarsanskaffelser. Likevel peker Bernstein på at lokaliseringsinitiativer vil gjøre at europeiske selskaper kan øke sin andel.

Dessuten vil økt klarhet i budsjettene gi støtte til aksjekursene, mener analytikerne. Det blir også avgjørende å følge med på uttalelsene fra europeiske ledere og at ordene resulterer i reelle bevilgninger og vekst i ordrebackloggen.

«Oppsiden er ennå ikke fullt ut reflektert i inntjeningsestimatene eller selskapenes prognoser. Leverandørene vil måtte håndtere og investere i økt kapasitet. Alle selskapene bør dra nytte av dette, med Leonardo, Dassault Aviation, Rheinmetall, Saab, Kongsberg og Thales som er mer eksponert mot Europa enn BAE Systems.»

Oslo Børs-noterte Kongsberg er ikke dekket av meglerhuset, så det gis verken anbefaling eller kursmål, men slik ser dekningen ut:

Bernstein forsvarsaksjer Aksje Anbefaling Kursmål Sluttkurs torsdag BAE Systems Kjøp £18,90 16,43 Airbus Kjøp €196,00 167,36 Thales Hold €240,00 243,10 Leonardo Kjøp €49,00 47,44 Dassault Aviation Kjøp €305,00 306,4 RTX (Raytheon) Hold $136,00 134,47 L3Harris Kjøp $267,00 209,89 General Dynamics Kjøp $290,00 265,70 Lockheed Martin Kjøp $541,00 466,74 Northrop Grumman Kjøp $552,00 489,23 Boeing Kjøp $179,00 172,83

I analysen ble for øvrig BAE Systems løftet fra 15,50 til 18,90 pund, Leonardo ble jekket opp fra 30 til 49 euro, Dassault Aviation ble hevet fra 230 til 305 euro, og Thales ble løftet fra 173 til 240 euro.