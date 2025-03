Yara-sjefen tjente 15,6 millioner i fjor

Fredag morgen la Yara frem årsresultatet for 2024, og samtidig en separat lederlønnsrapport.

Der kommer det frem at toppsjef Svein Tore Holsether fikk en lønn på totalt 1,48 millioner dollar, tilsvarende 15,6 millioner kroner.

Av dette var 815.000 dollar, drøyt 8,6 millioner kroner, i fastlønn. Det er en økning på over 1,2 millioner kroner fra 704.000 dollar i 2023.

Bonusutbetalingene ble imidlertid litt lavere, da den totale lønnen i 2023 var på 1,44 millioner dollar. Her er den største endringen «short-term inventive accrued», en bonus basert på prestasjoner oppnådd det siste året.

I 2023 fikk Holsether 267.000 dollar fra denne bonusen, men i 2024 er tallet 139.000. Ifølge rapporten ble maksimal bonusprosent i løpet av året redusert fra 50 til 25 prosent, og målbonus fra 40 til 20 prosent, for å overholde statens retningslinjer for godtgjørelse.

Ny finansdirektør

Samtidig med at årsrapporten ble sluppet fredag morgen, melder selskapet også at Magnus Krogh Ankarstrand er utnevnt til konserndirektør og finansdirektør.

Ankarstrand har vært medlem av Yaras konsernledelse siden 2023 i rollen som konserndirektør for selskapsutvikling (EVP Corporate Development). Tidligere har han hatt stillinger som adm. direktør for Yara Clean Ammonia, konserndirektør for Yara North America, finansdirektør for industrisegmentet og direktør for strategi og forretningsutvikling i Yara.

Thor Giæver er utnevnt til fungerende konserndirektør for strategi og forretningsutvikling frem til august, og vil deretter gå over i rollen som konserndirektør og strategisk rådgiver for konsernsjefen. Giæver har vært finansdirektør i Yara siden 2021.