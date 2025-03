Mer enn 3.000 ansatte ved Teslas fabrikk nær Berlin har undertegnet et opprop der de krever bedre arbeidsforhold, inkludert flere pauser og slutt på det de omtaler som ledelsens skremselstaktikker, skriver Fortune.

«Det er ofte ikke engang tid til å drikke eller gå på toalettet,» heter det i en melding fra medlemmer i fagforeningen IG Metall som sitter i Teslas bedriftsråd.

Les også Tar lenger tid å selge på Finn Det selges like mange Teslaer som før på Finn, men nå ligger de i snitt ute ni dager lenger enn før.

«Ingen kan fortsette slik frem til de går av med pensjon,» heter det videre.

Ifølge IG Metall har ansatte vært overarbeidet i lang tid, og situasjonen ventes å bli verre når produksjonen av Model Y øker igjen etter oppgraderinger av samlebåndene.

Misnøye over flere år

Misnøyen kommer i en periode hvor Tesla sliter med synkende salg i Tyskland. Selskapets omdømme i landet har forverret seg etter at Elon Musk uttrykte støtte til det høyreorienterte partiet AfD under valgkampen. I forrige måned falt Teslas salg i Tyskland med hele 76 prosent.

Les også Nordmenns interesse for Tesla stuper Stadig færre tenker seg Tesla når de skal ha ny bil. Andelen er falt fra 27 prosent til 18 prosent på et halvt år. For to av tre er Tesla nå helt utelukket.

I flere år har det vært misnøye rundt den tyske Tesla-fabrikken. Aktivister har anklaget fabrikken for å bruke for mye vann og utgjøre en fare for miljøet, og det har også vært tilfeller av sabotasje mot nærliggende jernbaneinfrastruktur. I fjor uttalte Musk at han undersøkte høyt sykefravær blant de ansatte, skriver Fortune.

Det skal være usikkert om de ansattes krav vil føre til endringer.

Les også Panikk: – Vi har forsvart aksjen gang på gang Den kjente Tesla-optimisten og Wedbush-analytikeren Daniel Ives mener de neste månedene er helt avgjørende for Tesla-storyen. «Må forhindre at det utvikler seg til en black swan-hendelse», skriver han.

Fabrikken anslås å ha rundt 10.500 ansatte.