SEB-analytiker Magnus Rasmussen nedjusterer kursmålet på Borregaard fra 255 til 210 kroner, samtidig som han gjentar kjøpsanbefalingen på aksjen. Nedjusteringen skyldes svakere valutamedvind, noe som har ført til lavere estimater for resultat pr. aksje.

Analysefakta Aksje: Borregaard

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 210 (235)

Rasmussen forventer en vekst i resultat pr. aksje på 50 prosent i perioden 2024-2026, hvorav 30 prosentpoeng tilskrives valutarelaterte effekter.

For første kvartal 2025 forventer SEB et EBITDA-resultat på 495 millioner kroner, hvilket er 2,1 prosent over Bloomberg-konsensus. Økningen på 53 millioner kroner på årsbasis forklares hovedsakelig av gunstig valuta, og høyere priser på spesialcellulose. På den negative siden trekker lavere bioetanolpriser, økte trelastkostnader og høyere naturgasspriser ned.

Ifølge SEB handles Borregaard til en P/E-multippel på 15 justert for valutasikringer, noe analytikeren beskriver som attraktivt og i tråd med de laveste nivåene siden 2019.

Torsdag sluttet aksjen på 171,40 kroner.