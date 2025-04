EU slakker på kravene til bilindustrien

I stedet for å rapportere for hvert enkelt år i 2025, 2026 og 2027 skal bilprodusentene i stedet kunne rapportere for hele treårsperioden under ett.

Dermed kan de balansere et svakt kutt ett år med et større kutt et annet år.

Lempingen av reglene er et resultat av en strategisk dialog som EU-kommisjonen har hatt med bilindustrien.

– Med dette initiativet gir vi denne nøkkelsektoren mer fleksibilitet. På samme tid holder vi stø kurs mot våre klimamål. Sammen vil vi vise at avkarbonisering og konkurransekraft kan gå hånd i hånd, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding.

