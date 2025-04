Morten Wierød fra Skien er sjef for industrigiganten ABB med over 100.000 ansatte. I gårsdagens Børsmorgen pekte han på Europas utfordringer knyttet til energi, reguleringer og konkurransekraft. Han frykter at industrien forsvinner, og peker på flere konkrete tiltak som kan bidra til å snu utviklingen.

Wierød viser til Draghi-rapporten og mener den gir en god beskrivelse av problemene i Europas energimarked.

– Det holder ikke at energi er grønn. Den må også være tilgjengelig, sikker, pålitelig og til en riktig pris, sier han til programleder Marius Lorentzen.

Se hele intervjuet nederst i saken.

– Verden blir ikke noe bedre av det

Han peker på at kostnadene for strøm og gass er fire ganger så høye i Europa som i andre deler av verden.

– Ingen tør å gjøre store investeringer med så høy energipris. Energikostnaden er den viktigste innsatsfaktoren for industrien, sier Wierød.

Han mener at investeringene vil komme tilbake dersom det etableres troverdighet rundt lavere energipriser.

– Det er en større optimisme i dag, men mange sitter fortsatt på gjerdet, sier han.

Wierød peker på at mange av ABBs kunder har flyttet produksjonen ut av Europa på grunn av høye energipriser og omfattende reguleringer.

– Vi må ikke deindustrialisere fortere enn vi dekarboniserer, advarer han.

Han understreker at det ikke hjelper å flytte produksjonen for å redusere Europas utslipp, hvis utslippene bare flytter seg til andre land.

– Verden blir ikke noe bedre av det, sier han.

– Vi har gått for langt

Et annet stort problem Wierød peker på er hvordan det indre markedet fungerer.

– Det er for mange hindre mellom landene, sier han.

Regelverket er også blitt for omfattende, mener ABB-sjefen.

– Det er mange reguleringer på vei som burde utsettes i fem år. Vi har allerede for mange reguleringer, sier Wierød.

Han mener intensjonen bak reguleringene er god – mer dekarbonisering og bærekraft – men at resultatet i praksis blir mer byråkrati.

– Det blir bare mer rapportering på rapportering. De eneste som tjener på dette er de fire store revisjons- og konsulentselskapene, sier han.

Wierød understreker at Europa kun står for rundt seks prosent av verdens utslipp, og at de store kostnadene knyttet til reguleringer og rapportering har begrenset effekt i et globalt perspektiv.

– Vi snakker om ganske små tall i den store sammenhengen. Regulering av rapportering må vi sette mer fokus på. Vi har gått for langt, avslutter han.