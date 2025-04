Milliardjobb til Vard Søviknes

Den italiensk-eide verftsgruppen Vard med tre nybyggingsverft i Møre og Romsdal skal levere et subsea konstruksjonsskip til Dong Fang Offshore. Levering er avtalt om vel to år, tidlig i andre kvartal 2027.

Skroget skal bygges hos Vard Shipyards Romanias Braila-anlegg, mens utrustning, testing og ferdigstillelse skjer ved Vard Søviknes. Vard Electro leverer det integrerte drivkrafts- og automasjonssystemet som installeres om bord.

Verdien av kontrakten oppgis til 113,5 millioner euro, tilsvarende vel 1,3 milliarder kroner basert på fredagens vekslingskurs.

Opsjoner

Ifølge Vard-sjefen Cathrine Kristiseter Marti har selskap på Taiwan muligheter til å erklære opsjoner på et eller flere søsterfartøyer av samme type.

Dong Fang Offshore har spesialisert seg på konstruksjonsarbeider til havs, løsninger for å drive og vedlikeholde installasjoner for offshore vind-, energi- og telekomindustrien og leveranser av nøkkelferdige marine konstruksjonsløsninger i Asia og Stillehavet.

Nå øker selskapet innsatsen rettet mot offshore vindkraftverk med ambisjoner om å tilby kabelinstallasjons- og reparasjonsløsninger.

VARD-SJEF: Konsernssjef Cathrine Kristiseter Marti. Foto: Kristin Støylen

Dette blir det tredje skipet Vard bygger for Dong Fang. De to første er servicefartøyer for vindkraftindustrien, såkalte «commissioning service operations»-skip, som ble bestilt i mai i fjor.

Nybygget utstyres med en 250 tonns bevegelseskompensert offshorekran, som gjør fartøyet i stand til å utføre avanserte undervannsoperasjoner, pluss et stort arbeidsdekk. To hangarer klargjøres for å huse fjernstyrte undervannsfarkoster.