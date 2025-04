Onsdag 26. mars ble det åpnet konkurs i N2 Applied ved Oslo tingrett. N2 Applied har utviklet en teknologi som skulle gjøre det mulig for en bonde å produsere sin egen miljøvennlige gjødsel basert på kumøkk.

Selskapet hadde i underkant av 60 ansatte fordelt på Asker, Svene utenfor Kongsberg, Nederland og Storbritannia.

Nå har N2 startet opp igjen, opplyser selskapet i en pressemelding.

En aksjonærgruppe har kjøpt boet, inklusive alle rettigheter og patenter. Sentrale i selskapet er oppkjøpsveteran Frode Strand-Nielsen gjennom holdingselskapet Blue River. Han har i en årrekke vært sjef frontfigur i private equity-selskapet FSN Capital.

Med på oppkjøpet er også investor Jens Ulltveit-Moe. Formuen til Ulltveit-Moe er av Kapital verdsatt til 2,7 milliarder kroner.

TILBAKE SOM DAGLIG LEDER: Carl Hansson. Foto: N2 Applied/Simen Ingar Hinderaker

– Gjør det mulig å realisere

Strand-Nielsen blir styreleder i det rekonstruerte selskapet.

– N2 har et fantastisk team som har utviklet en verdensledende teknologi for å realisere elektrifisert produksjon av gjødsel lokalt. Teknologien bidrar til å redusere utslipp fra landbruket betydelig. N2 har fortsatt noen år frem til full kommersiell drift. Vi mener vi har et finansielt utgangspunkt nå som gjør det mulig å realisere teknologien kommersielt, sier Strand-Nielsen.

KJØPER: Jens Ulltveit-Moe. Foto: Anders Horntvedt

– Har god innsikt

Daglig leder Carl Hansson viser til at Strand-Nielsen har vært aksjonær i selskapet siden den spede begynnelse, og at han gjorde sin første investering i 2016.

– Han har fulgt opp og støttet selskapet med kapital i hver finansieringsrunde. Han har god innsikt i N2s teknologi, utfordringer og markedsmuligheter, sier Hansson.

Hansson viser til at både Frode Strand-Nielsen og Jens Ulltveit-Moe har erfaring med å skalere opp internasjonale virksomheter.

– De er begge engasjert i det grønne skiftet og bevisst på de mulighetene og utfordringene denne megatrenden fører med seg. Det er godt å komme i gang igjen, sier han.