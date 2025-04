Finansavisen fortalte i juni 2024 at oljeveteran Walter Sognnes hadde hentet 250 millioner til utvinning av havbunnsmineraler. Med på laget i selskapet Loke Marine Minerals var Christen Sveaas, Paul Christian Rieber og Thomas Wilhelmsen.

Tanken er å høste såkalte noduler fra havbunnen i Stillehavet. Nodulene er mineralrike knoller på størrelse med poteter.

Men slik gikk det ikke. Torsdag 3. april ble det åpnet konkurs i boet ved Sør-Rogaland tingrett.

– Hadde ikke annet valg

– Vi har vært på jakt etter kapital lenge. Vi fikk et brolån fra våre sentrale aksjonærer. Men vi lyktes ikke med å hente ytterligere kapital. Derfor hadde vi ikke noe annet valg, sier Walter Sognnes til Dagens Næringsliv.

Sognnes har vært selskapets toppsjef, gründer og styremedlem i gruveselskapet.

Ifølge DN var det Technip, Kongsberg Gruppen, Wilhelmsen New Energy og Wilhelmsen-kontrollerte Norsea som ga brolånet, som skal ha vært på rundt 30 millioner kroner.

SKULLE HENTE MINERALER: Loke Marine Minerals skulle hente ressurser fra havets bunn. Illustrasjon: Loke Marine Minerals

– Burde være pensjonist

Sognnes har tidligere vært med å starte to oljeselskaper, Revus Energy og Spike Exploration.

I 2017 lanserte han sitt tredje oljeselskap, Edge Petroleum, sammen med barndomskompisen, Bjørn Inge Tønnessen.

– Egentlig burde jeg snart være pensjonist. Men etter mitt siste oljeeventyr så jeg etter muligheter for å benytte kompetansen til å skape grønne arbeidsplasser. Og så fant jeg ut at jeg ville starte et selskap for havbunnsmineraler, sa Sognnes til Finansavisen i fjor.

Da Finansavisen besøkte selskapet hadde det ikke hatt driftsinntekter i Loke Marine Minerals. Sognnes kunne heller ikke svare på når selskapet faktisk ville ha omsetning.

– Det er vanskelig å svare konkret på. Loke kan sammenlignes med et selskap for tomteutvikling. Vi skaffer tomtene, gjør reguleringsarbeidet og klargjør områdene. Når man kommer til utbygging, er det mulig for oss å gjøre det selv, men det kan være vel så naturlig å gi andre aktører tilgang ved et nedsalg, sa han.

Sognnes opplyste at han var gått inn med en betydelig andel. Han eide rundt 12 prosent av selskapet.