Både ABG Sundal Collier og Bank of America kuttet kursmålet på Norsk Hydro mandag, førstnevnte etter stengetid.

I forrige uke uttalte Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen: «Av industriselskapene er det helt klart Hydro som blir hardest rammet av den nye USA-tollen.»

ABG

For første kvartal venter ABG-analytiker Bengt Jonassen at Hydro leverer en ebitda på 9,9 milliarder, som er over konsensus, hvor det pekes på sterkere inntjening i upstream og reverserte engangseffekter fra fjerde kvartal.

Estimatene for 2025 og 2026 er derimot kuttet betydelig: ebitda ned henholdsvis 18 og 28 prosent som følge av lavere prisforventninger og økt risiko for global resesjon drevet av en handelskrig.

Meglerhuset anslår at aluminiumprisen vil ligge på rundt 2.000 dollar pr. tonn i andre halvår 2025 og i 2026, ned fra 2.400 dollar.

Til tross for kortsiktig usikkerhet mener Jonassen at verdsettelsen er attraktiv, og at Hydro fremdeles er en kjøpsmulighet. Hydro handles til en EV/CE-multippel på 1,08, i nedre del av det forventede spenn mellom 1–2, påpeker analytikeren.

Analysefakta Aksje: Norsk Hydro

Meglerhus: ABG

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 65 (80)

Bank of America

Bank of America kuttet kursmålene for store deler av «European Metals & Mining»-dekningen etter å ha inkorporert nye nedjusterte estimater for aluminium, kobber og kull, men oppjusterte jernmalm og gull.

For 2025 er anslaget for aluminium kuttet med 11,9 prosent til 2.478 dollar pr. tonn, og 11,5 prosent nedjustering for 2026 til 2.875 dollar.

Meglerhuset hadde et kursmål på 94 kroner, men nedjusterer til 77 kroner, og gjentar kjøp. Det nye kursmålet tilsvarer omtrent 5,5 ganger gjennomsnittlig estimert ebitda for 2025 og 2026, noe som ifølge analytikeren er i tråd med Hydros historiske verdsettelsesnivå.

Videre vises det til at Norsk Hydro historisk har handlet til en EV/ebitda-multippel på rundt 5,3 ganger gjennom syklusen, med ett standardavvik i intervallet 3,4 til 7,1 ganger. Det bemerkes at lavere multipler ofte sammenfaller med perioder med høyere metallpriser og inntjening – og omvendt.