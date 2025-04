Landbruket i Finnmark i fritt fall

Det kommer fram i en rapport fra Agri Analyse. 82 av de 262 brukene driver med melkeproduksjon, skriver Nationen.

– Rapporten viser den alvorlige situasjonen både for landbruket og for alle innbyggere i Finnmark. Nå må vi bygge opp igjen både forsvar og matberedskapen, sier Jon Nikolaisen, bonde og leder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, i en pressemelding.

Tallene for 2024 viser at bare 92.289 dekar av 146.000 dekar mulig jordbruksareal er i bruk. De fleste aktive melkebrukene befinner seg i Alta, Tana og Sør-Varanger.

Nedgangen har vært markant det siste tiåret. Fra 2013 til 2023 har Finnmark hatt større reduksjon i både dyrket mark og antall bruk enn landet ellers.

Agri Analyse har skissert en tiltakspakke som vil koste om lag 1 milliard kroner. Tiltakene inkluderer blant annet økt investeringsstøtte, beredskapstiltak, rekrutteringskvoter og styrking av veterinærtjenester og digital overvåking av beitedyr.

Stortinget har nylig vedtatt at det skal satses på Nord-Norge i årets jordbruksoppgjør, og Nikolaisen forventer at partene i jordbruksforhandlingene tar alvoret inn over seg.