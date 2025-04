Elon Musks elbilkjempe Tesla planla å lansere sin lavprismodell av Model Y, internt kjent som E41, i løpet av første halvår. Nå vil produksjonen bli utsatt med minst tre måneder, ifølge Reuters, som viser til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken.

Det ble ikke gitt noen spesifikk årsak til forsinkelsen.

Nyheten kommer i forkant av selskapets resultatpresentasjon på tirsdag, der selskapet er ventet å legge frem planer for nye bilmodeller.

Billigere elbiler har vært et hovedfokus for selskapet etter det svakeste kvartalet siden 2022, skriver avisen. I første kvartal falt leveransene til det laveste nivået på tre år, og markedsandelen har falt fra over 75 prosent til under 50 prosent i 2024.

Det er også ventet at investorene vil legge press på Musk for å svare på kritikk rundt hans politiske rolle i Donald Trump-regjeringen, og om det kan fortsette å svekke Tesla.